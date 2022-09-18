赤科山路斷、無電無訊號 近400名遊客賞金針花受困

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台東池上18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，位於花蓮玉里的赤科山聯外道路中斷，且有電線桿攔腰折斷，山上無電且無訊號。（赤科山社區發展協會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月18日

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（中央社記者張祈、曾以寧高雄18日電）根據中央氣象局，台東池上今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，位於花蓮玉里的赤科山聯外道路中斷，山上無電且無訊號，因正值金針花季，山上約有近400名遊客受困。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱告訴中央社記者， 今天下午2時多主震後，赤科山產業道路10.5K發生山崩，雙向道路阻斷，雖有其他產業道路，但是本身路況很差，本來就少有人通行。

根據現場照片，落石自山坡崩落，導致大面積道路無法通行，且有電線桿攔腰折斷，電線遭扯落。

李光濱說，現在山上電話訊號中斷，只能憑著微弱的訊號報平安，也沒有電，只能靠瓦斯煮東西，不確定存糧是否足夠。因為正值金針花季，山上約近400人受困，當地店家很多架上東西都被地震搖落，景象相當可怕。（編輯：黃世雅）1110918