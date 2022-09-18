台東地震玉里傳災情 大範圍水管破管、7千戶停電

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（中央社記者曾智怡台北18日電）台東縣下午發生芮氏規模6.8地震，全台有感。台水表示，花蓮玉里地區大範圍水管破管，已展開搶修，台電表示，花蓮地區因地震引起饋線跳脫，造成玉里7073戶停電。

經濟部告訴中央社記者，因地震緣故，造成花蓮區處玉里7073戶停電，台電已經緊急開設緊急供電中心，下午4時前展開進駐，確認各地情況。

台水回報，花蓮玉里地區大範圍破管，數量仍在查明，並展開搶修，台水應變小組也已在下午4時前完成進駐。

今天下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，全台有感，台電表示，全台電力系統皆正常運轉，雖地震造成東部兩條161kV線路跳脫，但不影響供電。

台電表示，花蓮地區因地震引起饋線跳脫，造成玉里7073戶停電，另發生台北市中山區北安路504戶、新北市三重區中正北路197戶、台南市安南區郡安路430戶（已復電）、台東關山地區海端鄉南橫利稻362戶及池上萬安、富興地區共157戶，以及高雄市路竹區等地約百戶的小範圍區域停電，台電正積極派員處理。（編輯：楊凱翔）1110918