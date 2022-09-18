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不斷更新／台東6.8地震災情彙整 花蓮玉里超商樓房倒塌救出1人
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花蓮高寮大橋震斷疑有人車掉落 玉里樓房倒塌救出1人[影]

2022/9/18 15:14（9/18 16:29 更新）
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台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，全台有感，花蓮玉里高寮大橋斷裂，疑似有人車掉落橋下，警消趕往救援。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月18日
台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，全台有感，花蓮玉里高寮大橋斷裂，疑似有人車掉落橋下，警消趕往救援。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月18日
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（中央社記者李先鳳台東縣18日電）中央氣象局最新資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，最大震度台東6強、花蓮6弱，花蓮玉里一家7-11便利超商的樓房倒塌救出1人，高寮大橋斷裂疑似有人車掉落橋下，已派人救援中。

玉里警分局表示，位於花蓮縣玉里鎮中山路二段的樓房內一度傳出4人受困，後確認為3人受困，其中2人有回應，消防隊在現場救援，下午3時48分左右已救出1人，持續搜救中。這棟3層樓透天厝1樓是7-11超商，2、3樓為住宅，倒塌瞬間煙塵瀰漫，有受困超商店員擊破窗戶逃生。

另外，花蓮玉里高寮大橋斷裂，疑似有人車掉落橋下，警消趕往救援。

這起震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），地震深度7公里，最大震度台東6強、花蓮縣6弱。（編輯：黃世雅、謝雅竹）1110918

花蓮玉里一家7-11超商的樓房18日因地震倒塌，目前已救出1人。（玉里警提供）
花蓮玉里一家7-11超商的樓房18日因地震倒塌，目前已救出1人。（玉里警提供）
花蓮縣富里鄉東里站420次出軌。（民眾提供）
花蓮縣富里鄉東里站420次出軌。（民眾提供）
根據中央氣象局網站資訊，台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
根據中央氣象局網站資訊，台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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