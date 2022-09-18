台東6.4地震與中央山脈斷層較有關 餘震漸緩但恐長達1個月

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台東昨天晚上發生規模6.4地震，氣象局今天表示，根據觀測，餘震的規模跟頻率有漸漸趨緩情形，研判後續不會再有更大地震，但餘震可能長達1個月時間。

根據中央氣象局資訊，17日晚間台東發生芮氏規模6.4地震，最大震度6強，全台有感，這也是49年來關山地區最大地震，且一整夜餘震不斷，連高雄、花蓮都出現地震。

氣象局地震中心課長陳達毅今天上午接受媒體聯訪表示，昨天晚上台東規模6.4地震的位置在台東關山，深度只有7.3公里，全台都有顯著震動，尤其台東池上震度達到6強，是氣象局更改震度計後第一次記錄到6強地震。

陳達毅說，這起地震是今年以來規模第2大地震，包含這起地震，今年規模6以上地震已經有6起，以次數來看，的確是進入地震活躍期。

陳達毅指出，目前看來後續的47個餘震的分布、次數及規模都有漸漸趨緩情形，但預計2天內還有規模5以上地震、5天有規模4以上地震，整體餘震會長達1個月的時間。

有關這起地震成因，陳達毅說，研判是菲律賓海板塊跟歐亞板塊擠壓下，導致破裂產生地震，與池上斷層的關聯性較低，跟中央山脈的斷層系統較有關聯，雖然這起地震發生地點較為特殊，但中央山脈斷層系統一直都有在活動。

由於花蓮及高雄桃源也陸續發生地震，但氣象局僅將花蓮地震納入這起地震的餘震範圍中，陳達毅解釋，餘震的劃分會看地震跟主震的關聯性，花蓮地震納入的主要原因是離主震近，構造相關性強，而高雄桃源地震則是因為震央有些距離，構造也不同才沒有列入餘震範圍內。

陳達毅說，高雄桃源那起地震或多或少也有受到這起地震影響，但目前看起來未見後續有相關密集或多起地震現象，不須擔心會不會因此引發另一個地震序列。（編輯：陳仁華）1110918