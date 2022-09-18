台東6.4地震後餘震不斷 5處公路省道零星災情

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台東昨天晚上發生規模6.4地震，且餘震不斷，根據公路總局統計，地震導致災阻路段共有3處，道路災情共有2處，預計今天上午10時後陸續會開放通行。

根據中央氣象局資訊，17日晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最大為芮氏規模6.4，最大震度6強，全台有感。這也是49年來關山地區最大的地震。

這起地震發生後，餘震不斷，根據交通部公路總局統計，經巡查轄區道路災情截至今天上午8時轄管道路情形，包含預警性封閉路段1處，為高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），預計下午5時解除預警性封閉。

災阻路段方面有3處，包含台中市和平區台8線77K靈甫橋路段邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，目前工務段正清理中，預計上午11時開放通行。

台東縣海端鄉台20線192K（新武附近）邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，預計中午12時開放通行；台東縣海端鄉台20線195K+400（新武附近）邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，預計上午10時開放通行。

道路災情有2處，台東縣海端鄉台20線174K（利稻附近），現場零星落石，尚可單線雙向通行，預計中午12時開放通行。

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台東縣海端鄉台20線179K+150（霧鹿附近），現場零星落石，尚可單線雙向通行，預計上午10時開放通行。

公路總局說，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及特別注意道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。（編輯：卞金峰）1110918