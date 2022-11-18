918台東強震 花縣府補貼受損農田及田埂修復費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）918台東強震，造成花蓮多處農田受損，花蓮縣府訂定因強震造成農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助計畫，每公頃最高核發新台幣10萬元，即日起受理申請至12月20日止。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天指出，918震災導致玉里鎮、富里鄉等多處農田隆起、凹陷及田埂毀損情形，且尚未列入中央農損及天然災害救助項目，為讓農友明年1期作能正常耕作，花蓮縣府依社會救助法規定訂定救助金實施計劃，17日公告實施。

陳淑雯指出，救助項目分農田隆起或凹陷、田埂毀損2部分，就受損程度設有救助金分級標準。農田高低落差20公分至50公分，每公頃核發救助金5萬元；若落差超過50公分，提高至10萬元。

田埂毀損部分，陳淑雯指出，水泥田埂毀損修復，每公尺救助金450元，每公頃上限100公尺；非水泥田埂毀損修復，每公尺救助金300元，每公頃上限100公尺。

陳淑雯表示，918強震玉里鎮、富里鄉受損農田且符合資格農友即日可起至鄉鎮公所辦理，將派員進行勘察，預計明年2月15日前全數整復施作完工。（編輯：孫承武）1111118