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918震災 原民會發放花蓮141戶急難救助金

2022/10/24 12:50
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（中央社記者張雄風台北24日電）台東池上9月18日發生規模6.8地震。原民會今天表示，已於10月22日至今陸續慰問花蓮富里鄉、卓溪鄉及玉里鎮等受災戶，並發放花蓮共141戶族人急難救助金。

今年9月18日於台東池上發生規模6.8地震，導致花蓮及台東2縣超過200戶原住民民宅自來水管破裂、水塔倒塌。原住民族委員會已於10月13日至台東縣發放26戶族人急難救助金。

原民會今天發布新聞稿表示，22日至今天陸續前往花蓮縣富里鄉公所、卓溪鄉公所及玉里鎮公所等，慰問918地震受災戶，並發放花蓮共141戶族人急難救助金。

原民會指出，另外針對萬榮鄉、瑞穗鄉以及花東其他鄉鎮尚未申請水塔補助的族人，原民會已將申請的截止日期自10月17日延後至10月31日，族人如有相關需求可儘速向公所提出。

原民會表示，族人也可申請原民會的「天然災害原住民重建補助」及財團法人賑災基金會辦理的「重大天然災害災民住宅重建重購賑災補助」等賑災補助，族人得擇定一種最有利補助方案申請。

另有關住宅修繕部分，可申辦內政部住宅耐震補強補助，其單一透天住宅每棟最高新台幣50萬元、安遷救助每戶最高10萬元以及住宅租金補貼每戶每月3200元至3600元等補助措施。（編輯：張雅淨）1111024

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