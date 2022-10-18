台東強震池上200戶損失 18日首發救助金最高2萬元

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9月間台東連續強震，池上鄉有200戶屋損和財損，池上鄉公所核定每戶最高補助新台幣2萬元，18日開始發放。圖右為池上鄉長張堯城。（池上鄉公所提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月18日

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）9月間台東連續強震，池上鄉有200戶屋損和財損，池上鄉公所核定每戶最高補助新台幣2萬元，今天開始發放。

池上鄉公所今天發布新聞稿表示，池上鄉9月18日發生6.8級強震，為70年來最大震度，所幸沒有傳出重大傷亡及災情，但部分家屋受損及財物毀損等情況，為協助受災居民解決生活問題，池上鄉公所即擬定「0918地震災害一般住家建築物毀損及財產損失救助金實施計畫」，提供因震災造成房損及財損的救助。

申請日期至10月31日截止，補助項目包含一般住家建築物毀損及財產損失。財產部分如電視、冰箱、洗衣機、冷氣等其他生活必需品家電，民眾如尚未申請救助可洽各村村幹事。

池上鄉長張堯城今天接受中央社記者電話訪問表示，地震後他立即指示公所村幹事假日及夜間加班，主動到府為災民服務申請屋損及財損救助金，每戶最高補助2萬元，目前申請戶數已超過200戶，為讓災民早日恢復正常生活，池上鄉公所於18日開始發放第一批100戶。

另外，張堯城特別感謝台積電慈善基金會及慈濟慈善事業基金會，於災後第一時間即進入池上鄉了解地震災害毀損情形，並對於毀損較為嚴重的家戶進行震災復建工作。（編輯：黃世雅）1111018