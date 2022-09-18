台東規模6.4地震 累積餘震逾57起
2022/9/18 13:02（9/18 13:06 更新）
台東17日晚間發生芮氏規模6.4地震，造成多處災情，其中鹿野鄉寶華橋錯位，因有安全疑慮，暫時封橋警戒。中央社記者盧太城攝 111年9月18日
（中央社記者余曉涵台北18日電）台東昨天晚上發生規模6.4地震，根據中央氣象局統計，截至上午11時餘震已經累計有57起，且陸續還有餘震發生，但資料尚未彙整完成。
根據中央氣象局資訊，昨天晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最大為芮氏規模6.4，最大震度6強，全台有感，這也是49年來關山地區最大的地震，且一整夜餘震不斷，連高雄、花蓮都出現地震。
中央氣象局統計，截至今天上午11時已發生57起餘震，11時後仍陸續有餘震發生，規模達到4以上的也有2起，不過由於資料尚未彙整完成，因此還未列入統計當中。
氣象局地震中心課長陳達毅上午向媒體表示，餘震的分布、次數及規模都有漸漸趨緩情形，但預計2天內還有規模5以上地震，5天內有規模4以上地震，整體餘震會長達1個月的時間。（編輯：張芷瑄）1110918
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