台東6.4地震 鹿野納骨塔約800個骨灰罈摔落一地

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）台東昨天晚間發生芮氏規模6.4地震，造成花東多處災情，所幸無人傷亡；其中台東鹿野鄉慈恩堂納骨塔牆面倒塌，約800個骨灰罈摔落地上，縣府呼籲民眾等鄉公所初步整理完後再前來認領。

據中央氣象局資訊，昨天晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣關山鎮，地震深度7.3公里，且餘震不斷。

鹿野鄉慈恩堂納骨塔兩面牆倒塌，台東縣政府民政處長鍾青柏到場關心，接受中央社記者採訪表示，納骨塔共有2200個骨灰罈，其中約800個受損，受損程度不一，比較麻煩的狀況是摔破後，骨灰混在一起。

鍾青柏說，已要求公所以最快速度整理，再儘快通知家屬，縣府將給予行政和經費協助，希望儘快復原。

至於台東其他災情，縣府表示，初步盤點目前鹿野鄉寶華橋有安全疑慮已封閉；省道台9線往龍田上坡路段有巨大落石阻道、一半道路封閉；台20線南橫公路落石交通中斷；海端鄉利稻村停電；部分商店、家戶也有物品倒塌、民眾遭砸傷、停電、瓦斯外洩等零星災情，所幸沒有重大災情。

花蓮的部分，富里鄉和平街一處無人居住的老屋圍牆不堪地震搖晃而倒塌，鄉公所上午已派出機具和人員到現場清理。

另外，據玉里警分局通報，六十石山沿路因餘震不斷，落石也不斷，六十石山道路大轉彎平台觀景台上方約300公尺有大落石擋住，車輛無法通行，上午富里鄉長陳榮聰等到現場關心，相關人員展開清除。（編輯：陳仁華）1110918