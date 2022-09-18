台東萬安磚窯廠不敵強震倒塌 具歷史意義爭取修復

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被列為「歷史建築」的台東池上鄉萬安磚窯廠，17日晚間不敵強震搖晃而倒塌，19個目窯只剩1目完整，社區希望能爭取修復，保存見證歷史的目仔窯。中央社記者盧太城攝 111年9月18日

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（中央社記者李先鳳台東縣18日電）被列為「歷史建築」的台東池上鄉萬安磚窯廠，昨晚不敵強震搖晃而倒塌，19個目窯只剩1目完整，社區希望能爭取修復，保存見證歷史的目仔窯。

據中央氣象局資訊，昨天晚間發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣關山鎮，地震深度7.3公里，之後餘震不斷。

萬安磚窯廠於1954年建廠，最初主要是生產建築用的紅磚，整座窯19目、5支煙囪；1995年閉場，2003年發生規模6.6的地震，磚窯大部分被震塌，在社區居民，窯廠主人、文建會共同努力下，縣府列為「歷史建築」類的文化資產，也是萬安社區重要文化營造點之一。

池上鄉萬安社區發展協會總幹事蕭仁義今天接受媒體聯訪表示，磚窯廠19目共保存了5目，其餘維持廢墟，作為社區發展觀光之用，也讓年輕人知道紅磚如何產生。

蕭仁義指出，2003年6月被縣府登錄為「歷史建築」後，幾個月後遇到大地震就震毀，後來爭取文建會經費重建，想不到快20年了又遇到地震；地震當時就有念頭閃過「磚窯倒了」，果然倒了，一點也不意外，因為結構並不堅固。

蕭仁義說，萬安磚窯廠是歷史建築，後續會再向縣府爭取修復。（編輯：陳仁華）1110918