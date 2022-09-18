台東地震縱谷學校災損 教育處協助復原

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（中央社記者李先鳳台東縣18日電）台東昨天晚間發生芮氏規模6.4地震，縱谷有部分學校校舍受損，縣府教育處人員今天巡視關山、池上學校後表示，校舍硬體有災損情況，已要求做好警戒，確保師生上課權益與安全。

台東縣教育處表示，地震發生後，根據各學校回報，校舍硬體有災損情況，並無人員受傷。

截至18日上午11時45分為止，全縣共計31所學校校舍受損，多集中在鹿野鄉、延平鄉、海端鄉等，校舍受損狀況多為水塔破損、輕鋼架脫落變形、牆面龜裂剝落等；如建築物有嚴重龜裂或水泥塊掉落等危險疑慮，已請學校做好警戒，勿讓師生靠近。

教育處將持續現場勘查，積極協助學校災後復原，恢復校園原貌，確保學生上課權益與安全。

根據中央氣象局資訊，昨天晚間發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣關山鎮，地震深度7.3公里，之後餘震不斷。（編輯：黃世雅）1110918