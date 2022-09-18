台東地震規模6.8 氣象局：與中央山脈斷層有關

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台東18日下午2時44分發生規模6.8淺層地震，全台有感，氣象局指出，研判這起才是主震，傾向仍與中央山脈斷層系統有關。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台東昨天晚上出現規模6.4地震，並且陸續接連發生餘震，今天下午2時44分又有一起規模6.8淺層地震，全台有感。氣象局指出，研判這起才是主震，傾向仍與中央山脈斷層系統有關。

根據中央氣象局資訊，昨天晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最大為芮氏規模6.4，最大震度6強，全台有感，後續發生多起餘震，今天下午2時44分，台東再發生規模6.8地震。

氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，這起地震才是主震，包含昨天晚上的6.4地震及其他餘震，都是屬於這起地震的前震。

氣象局地震中心課長陳達毅稍早也跟媒體表示，像這種後來追加更大規模的地震過去也曾經發生過，目前初步了解，還是傾向與中央山脈斷層系統有關。

陳達毅指出，連日發生多起地震，會不會在地震過後有能量轉移，導致觸發其他斷層系統發生地震，還沒有辦法下定論，還需要時間分析。（編輯：張芷瑄）1110918