台東地震規模6.8 氣象局：與中央山脈斷層有關
2022/9/18 15:44（9/18 16:07 更新）
台東18日下午2時44分發生規模6.8淺層地震，全台有感，氣象局指出，研判這起才是主震，傾向仍與中央山脈斷層系統有關。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
（中央社記者余曉涵台北18日電）台東昨天晚上出現規模6.4地震，並且陸續接連發生餘震，今天下午2時44分又有一起規模6.8淺層地震，全台有感。氣象局指出，研判這起才是主震，傾向仍與中央山脈斷層系統有關。
根據中央氣象局資訊，昨天晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最大為芮氏規模6.4，最大震度6強，全台有感，後續發生多起餘震，今天下午2時44分，台東再發生規模6.8地震。
氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，這起地震才是主震，包含昨天晚上的6.4地震及其他餘震，都是屬於這起地震的前震。
氣象局地震中心課長陳達毅稍早也跟媒體表示，像這種後來追加更大規模的地震過去也曾經發生過，目前初步了解，還是傾向與中央山脈斷層系統有關。
陳達毅指出，連日發生多起地震，會不會在地震過後有能量轉移，導致觸發其他斷層系統發生地震，還沒有辦法下定論，還需要時間分析。（編輯：張芷瑄）1110918
（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
延伸閱讀台東6.8地震災情彙整 氣象局：這才是主震【不斷更新】花蓮高寮大橋震斷疑有人車掉落 玉里樓房倒塌4人受困台東地震台鐵東里站月台雨棚掉落自強號出軌 20旅客已離開車廂台東餘震規模達5.9 氣象局：有助能量釋放
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
日本估台灣地震規模7.2 對宮古島發海嘯注意報