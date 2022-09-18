台東強震規模6.8今年最大 氣象局估餘震不會像前震密集

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台東池上18下午發生規模6.8地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這起地震才是主震，並預測餘震不會像之前這麼密集、規模這麼大。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）

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（中央社記者張雄風台北18日電）台東池上今天下午發生規模6.8地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這起地震才是主震，也是今年以來最大；預測接下來餘震部分不會像之前這麼密集、規模這麼大。

根據中央氣象局最新資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

氣象局地震測報中心主任陳國昌今天接受媒體聯訪時表示，這起規模6.8地震才是主震，包含昨天晚上的規模6.4地震以及原本預測為餘震者，都是屬於這起地震的前震。

陳國昌指出，規模6.8是今年最大的地震，自921大地震之後，引發許多很大的餘震，共出現3次規模7.0以上的地震、1次規模6.9，接下來都是3、4次規模6.8，因此今天的台東池上地震，約20年來可排名第6或第7（因規模6.8以下的小數點未記錄）。

陳國昌說明，地震沒辦法預測，只能按學理推測，在主震之後餘震釋放的能量會較小，就他自己的預估，接下來不會再像前震這麼密集，也不會比前震規模超過5的來得多。

陳國昌指出，若與2018年花蓮米崙斷層地震相比，今天規模6.8的地震不管是前震、餘震，範圍都不大，從昨天到今天的觀察，主因是這個地震靠山邊，誘發的構造並不多；而2018年花蓮米崙則是破碎帶地震，當時餘震從一個構造誘發另一個構造，從海上到陸地，由北而南，時間拖得非常長。

此外，陳國昌說，這裡屬於剛性的地質條件，昨天規模6.4的地震之後，釋放能量一直沒辦法平衡，預估今天規模6.8的主震之後就比較能夠平衡，接下來應該就會很快能量衰減，希望能朝這個預測的方向走。

至於發布災防告警訊息（PWS）的情況，陳國昌提到，絕大部分都在地震震波到達前就有收到簡訊，這幾個較大的地震都有發布PWS，尤其嘉義以南的地區，有8個縣市在地震發生前10秒左右都有收到。（編輯：張雅淨）1110918

（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）