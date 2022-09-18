日本估台灣地震規模7.2 對宮古島發海嘯注意報

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，今天發生震源在台灣的規模7.2地震，日本氣象廳已在下午3時49分（台灣時間2時49分）對沖繩縣宮古島與八重山地方發布「海嘯注意報」。

目前預想海嘯高度可能在一公尺左右，氣象廳呼籲民眾遠離海岸、河川入海口附近等地區。

氣象廳表示，這起下午3時44分（台灣時間2時44分）發生在台灣的極淺地震規模7.2，目前預想宮古島與八重山地方會有高度約一公尺海嘯，到達時間可能在下午4時。

而在沖繩本島地方到伊豆群島等的日本靠太平洋沿岸地區，海水潮位可能會出現若干變化，但不須擔心海嘯威脅。

日本氣象廳將海嘯警報分為3級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為海嘯高度介於1公尺到3公尺間；海嘯高度3公尺以上就會發布「大海嘯警報」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110918