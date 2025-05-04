北、東部有短暫雨 台南高雄炎熱亮黃燈恐逾36度

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（中央社台北4日電）中央氣象署預報，今天北部、東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲：發布台南、高雄高溫黃色燈號（達攝氏36度以上）：台東等3縣提防陸上強風。

中央氣象署預報，今天鋒面快速通過，天氣不穩定，北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，應留意短時強降雨，各地山區有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，預測北部及東半部高溫普遍為28至30度，中南部高溫可達31至33度，未下雨時仍較暖熱；至於夜晚、清晨各地低溫約22至25度；離島澎湖24至28度，金門21至26度，馬祖18至20度。

中央氣象署預報，今天中午前後台南市、高雄市為黃色燈號，有局部36度以上高溫發生的機率。由於東北風增強，清晨發布台東縣、金門縣、連江縣陸上強風特報，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面通過，環境風場為東北東風至偏東風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1140504