台南高雄亮高溫燈號估飆破36度 吳德榮：各地午後易有陣雨雷雨
2025/5/4 08:41（5/4 08:59 更新）
（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天針對台南、高雄發布高溫燈號，估氣溫達攝氏36度以上。氣象專家吳德榮表示，今天大氣不穩定，午後各地局部陣雨或雷雨機會高；6日至8日晨鋒面通過，慎防劇烈天氣發生。
中央氣象署今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、高雄市為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地大致多雲時晴，白天高溫微降、仍偏熱，水氣多，大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後機率高於其他時段、山區強度較強，慎防「劇烈天氣」，例如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生。
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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天不穩定度稍降，天氣偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；6日至8日晨鋒面通過，轉有局部陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」的發生，氣溫稍降；8日白天起至9日鋒面逐漸北移，天氣好轉，仍偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。
吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，10、11日另一波鋒面南下，轉有陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」，氣溫稍降；12、13日鋒面已在巴士海峽，天氣略好轉，仍不穩定，午後偶有局部短暫降雨的機率，天氣偏熱。各國模式期末模擬不盡相同，有不確定性，需持續觀察。（編輯：戴光育）1140504
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