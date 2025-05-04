外交部駐外人事異動 主秘唐殿文調陞駐愛爾蘭代表

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（中央社記者楊堯茹台北4日電）外交部駐外人事異動，外交部主秘唐殿文調陞駐愛爾蘭代表，台灣日本關係協會秘書長范振國則調陞台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長。

總統府4月29日發布總統令指出，駐愛爾蘭代表楊子葆已准退職，應予免職。行政院日前核定，遺缺由外交部主秘唐殿文升任。

唐殿文畢業於台大政治系學士、香港大學國際關係碩士，曾派駐丹麥、香港和釜山，也曾任駐馬紹爾大使以及駐韓國代表；唐殿文於2014年時任駐釜山辦事處處長應邀在馬山綜合運動場棒球場為韓職開球，更在球場設置「台灣旅遊專櫃」。

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行政院另核定台灣日本關係協會秘書長范振國調陞台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長，2019年范振國時任台北駐日經濟文化代表處那霸分處處長時，世界遺產日本首里城超大火燒毀，范振國代表政府捐贈350萬日圓。

此外，行政院4月18日也核定亞西及非洲司副司長許書智調陞駐清奈台北經濟文化辦事處，秘書處副處長黃虹慧則調陞駐丹佛台北經濟文化辦事處長。（編輯：蘇龍麒）1140504