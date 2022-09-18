春日國小建築物倒塌 花蓮縣接獲5校回報災損

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（中央社記者張祈、蔡孟妤花蓮18日電）台東縣池上鄉今天下午發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣玉里鎮春日國小部分建築倒塌，校長陳少山說，明天將停課1天。花蓮縣政府教育處表示，初步共接獲5校回報災損。

陳少山接受中央社記者訪問表示，初步看來，連通2棟大樓的走廊已經垮下來了，其他電線、管路、水管也有破掉，教室很多東西倒了，明天沒辦法上課，教職員明天照常上班，整理教室。

陳少山說，連通走廊是連接教學大樓到其他教室，但其實除了走廊，活動中心還有樓梯可以走。至於受損的走廊未來如何處置，需再評估規劃。

此外，花蓮縣政府教育處初步接獲5所學校回報災損，包括玉里鎮春日國小校舍震損，還有三民國中一樓化糞池破損，目前教育處持續清查校舍損壞狀況。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka也在臉書發文表示，這次大地震襲擊玉里，目前得知的消息，路毀、橋斷、建築物倒塌。春日國小部分倒塌，「萬一今天是平日，我無法想像國小學童的狀況。」

Kolas Yotaka說，花蓮地震多，老舊建物也多。玉里現在傷亡人數不明，假日恐怕還有很多觀光客，希望大家都能平安，請大家一起替玉里祈禱。天災很可怕，也希望大家都要注意安全，小心後續餘震。

花蓮縣政府今天發布新聞稿表示，玉里鎮傳出多處災情，花蓮縣災害應變中心即刻在消防局玉里分隊成立，縣長徐榛蔚進駐掌握，指示相關單位即時救援並緊急搶救災況，也宣布玉里鎮明天停班停課。（編輯：謝雅竹）1110918