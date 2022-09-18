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台東強震花蓮8人傷 玉里富里卓溪9/19停班課

2022/9/18 18:59（9/18 19:24 更新）
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台東縣池上鄉18日下午發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣玉里鎮春日國小部分建築倒塌，校長陳少山表示，連通2棟大樓的走廊已經垮下來了，教室很多東西也倒了。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月18日
台東縣池上鄉18日下午發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣玉里鎮春日國小部分建築倒塌，校長陳少山表示，連通2棟大樓的走廊已經垮下來了，教室很多東西也倒了。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月18日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）台東下午發生規模6.8地震，花蓮多處災情，玉里鎮3層樓房倒塌，受困4人救出、多座橋梁毀損、火車脫軌，共8人受傷；縣府宣布，地震影響，玉里、富里及卓溪明天停班、停課。

位於花蓮縣玉里鎮市區7-11便利商店的3層樓房下午因地震倒塌，一度有4人受困。花蓮縣消防局表示，陸續救出70歲陳姓老翁、陳翁的太太（63歲）；39歲葉姓婦人和她5歲女兒，都意識清楚，送醫治療。

花蓮縣消防局說，樓房倒塌現場持續用生命探測儀檢測，確認無人受困後將盡速進行災後復原。

玉里鎮高寮大橋斷裂，一輛貨車、一部機車共3人跌落橋下，消防局獲報後已將3人救起，3人皆意識清楚，送醫救治。六十石山有1人摔落邊坡受傷。

花蓮縣政府縣已於下午開設一級應變中心，災情包括東里車站火車出軌，20名乘客接駁至東里活動中心；崙天大橋斷裂、玉里大橋、長富大橋毀損，無人傷亡；赤科山、六十石山道路坍方，68人受困，由鄉公所協助受困旅客於當地民宿住宿。

此外，縣府開設3處收容所分別為玉里鎮的原鄉商旅、玉里鎮公所中正堂以及瓦拉米客棧，有住宿需求的民眾可以前往洽詢。

花蓮縣政府縣表示，因地震影響，玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉明日（9月19日），停止上班、上課。（編輯：陳清芳）1110918

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，全台有感，花蓮玉里高寮大橋斷裂，疑似有人車掉落橋下，警消趕往救援。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月18日
台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，全台有感，花蓮玉里高寮大橋斷裂，疑似有人車掉落橋下，警消趕往救援。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月18日
台東池上18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣跨越秀姑巒溪的玉里大橋橋面受損，有人車被困在橋面上。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月18日
台東池上18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣跨越秀姑巒溪的玉里大橋橋面受損，有人車被困在橋面上。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月18日
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