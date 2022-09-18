台東強震桃園八德運動中心天花板塌落1傷 鄭文燦指示確認建築結構

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市八德國民運動中心今天受台東強震影響，5樓羽球場天花板輕鋼架塌落，遭掉落物擦傷的民眾就醫後已返家，羽球場暫時關閉，市長鄭文燦指示確認建築結構並強化施工的工法。

根據中央氣象局資訊顯示，下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

桃園縣政府消防局下午2時54分獲報，八德國民運動中心5樓室內羽球場天花板輕鋼架塌落，造成一名36歲張姓男子背部擦挫傷，救護人員在給予清洗傷口、包紮止血後，由大湳分隊救護車送往聖保祿醫院，就醫後無大礙已經返家。

鄭文燦下午前往勘查天花板輕鋼架塌落情形，為避免再次發生坍塌意外，他要求在最短時間內確認建築結構狀況，將請專業的技師、工程師進行鑑定，並研究強化隔音板及輕鋼架夾層工法全力改善。鄭文燦同時指示體育局及八德區公所前往慰問受傷民眾。

桃園市政府體育局表示，八德國民運動中心去年10月12日正式營運，由體育局委託中國青年救國團營運管理，場館工程缺失保固將由市府新建工程處儘速檢討，體育局也將協助督導營運場館在安全無虞狀況下再次開放，經過調查，其他國民運動中心都未因地震受損。（編輯：李錫璋）1110918