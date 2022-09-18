台東強震最新校園災損 全台71校損失達461萬元

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台東縣池上鄉18日下午發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣玉里鎮春日國小部分建築倒塌，校長陳少山表示，連通2棟大樓的走廊已經垮下來了，教室很多東西也倒了。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月18日

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）台東自昨晚起至今天接連地震。教育部校安中心今晚發布最新統計，全台各級學校累計71校出現災損，初估超過新台幣461萬元，花蓮縣損失金額最高。

據教育部「0918地震各級學校災損統計報告」顯示，截至今天晚間8時，各受災學校共計71校，包括台北市2校、新北市2校、桃園市1校、新竹縣1校、苗栗縣1校、南投縣1校、嘉義縣2校、高雄市27校、屏東縣6校、台東縣11校、花蓮縣17校，初估災損金額計約461萬元。

若以上述損失校數區分，高雄市27校最高、花蓮縣17校次之、台東縣11校排行第3；以縣市損失金額區分，則是花蓮縣約119萬元最高、高雄市約108萬元次之、台東縣約106萬元位居第3。

據教育部提供最新資料，以學校區分，花蓮縣樂合國小損失100萬元最多，該校因這次地震造成2座水塔故障損壞、管線破損，校舍門窗變形無法開啟，走廊也出現變形隆起、外牆龜裂，甚至連籃球場地板都變形。

台東縣卑南國中損失72萬元，從原本損失金額最高的學校降至次位，該校災損狀況與稍早教育部提供資訊相同，仍是宿舍牆面有裂痕，學校校舍2台學生飲水機蓋板脫落。

嘉義縣柴林國小損失從稍早初估的66萬元增加至71萬元，但損失金額排名從原本的第2降至第3，該校前棟一樓司令台前方立牆與地坪連接處，因地震加劇龜裂分離，縫隙約1公分，且地坪有下陷現象，後續立牆有倒塌疑慮，影響師生安全。（編輯：張雅淨）1110918