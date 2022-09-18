台東地震規模6.8 氣象局：這才是主震

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台東自17日晚間9時許接連地震，18日下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台東自昨晚9時許接連地震，今天下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。中央氣象局測報中心主任陳國昌說，這起地震才是主震，包含昨天晚間的6.4地震都屬於前震。

根據中央氣象局資訊，17日晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最大為芮氏規模6.4，最大震度6強，全台有感，後續不斷發生多起餘震，今天下午2時44分，台東再度發生規模6.8地震。

根據氣象局觀測，下午2時44分在台東發生的規模6.8地震，震央在台東池上，深度也僅7公里，台東池上震度達到6強，花蓮玉里6弱，南投玉山5弱，台東市、嘉義縣、高雄市、台南市、雲林縣、南投縣、台南市、彰化縣、嘉義縣、台中市、花蓮縣、新北市、宜蘭縣等都達到4級。

氣象局測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，這起地震才為主震，包含昨天晚上的6.4地震以及原本預測為餘震者，都是屬於這起地震的前震。（編輯：陳清芳）1110918

（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）