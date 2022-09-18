更多編輯台推薦新聞：
南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度
國際

南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度

一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...
生活

一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台東強震花蓮多處傳災情 玉里鎮明天停班停課
首頁 / 生活
台東地震
地震消息
新聞專題
地震消息2/9
首頁 / 生活

台東地震規模6.8 氣象局：這才是主震

2022/9/18 14:57（9/18 17:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東自17日晚間9時許接連地震，18日下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
台東自17日晚間9時許接連地震，18日下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北18日電）台東自昨晚9時許接連地震，今天下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。中央氣象局測報中心主任陳國昌說，這起地震才是主震，包含昨天晚間的6.4地震都屬於前震。

根據中央氣象局資訊，17日晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最大為芮氏規模6.4，最大震度6強，全台有感，後續不斷發生多起餘震，今天下午2時44分，台東再度發生規模6.8地震。

根據氣象局觀測，下午2時44分在台東發生的規模6.8地震，震央在台東池上，深度也僅7公里，台東池上震度達到6強，花蓮玉里6弱，南投玉山5弱，台東市、嘉義縣、高雄市、台南市、雲林縣、南投縣、台南市、彰化縣、嘉義縣、台中市、花蓮縣、新北市、宜蘭縣等都達到4級。

氣象局測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，這起地震才為主震，包含昨天晚上的6.4地震以及原本預測為餘震者，都是屬於這起地震的前震。（編輯：陳清芳）1110918

（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
根據中央氣象局網站資訊，台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
根據中央氣象局網站資訊，台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
台東地震關山鎮砂石場、碾米廠損失慘重 南橫待搶通百餘遊客等下山台東6.4地震有點怪 震央無破碎帶49年來當地最大震今年第7起規模6以上地震 遠超年平均數
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮富里地震規模5.8 最大震度5強