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不斷更新／台東6.8地震災情彙整 花蓮玉里超商樓房倒塌救出1人
首頁 / 社會

台東強震釀天花板塌落 桃園八德國民運動中心1傷

2022/9/18 16:24
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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）受到台東強震影響，桃園市八德國民運動中心5樓球場天花板突然塌落，造成36歲張姓男子背部擦挫傷，經過消防人員緊急包紮後送醫，目前運動中心5樓場地受損已暫停開放。

根據中央氣象局資訊顯示，下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

桃園縣政府消防局下午2時54分獲報，在八德區八德國民運動中心有民眾受傷，立即派出消防人員5名、消防車1輛、救護車1輛前往協助。

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消防局表示，現場為八德國民運動中心5樓室內球場天花板塌落，造成36歲張姓男子背部擦挫傷，救護人員在給予清洗傷口、包紮止血後，由大湳分隊救護車送往聖保祿醫院。

前一天八德國民運動中心才在臉書Facebook發文表示「五樓羽球燈完成囉，歡迎大家來體驗看看」，沒想到今天就緊急通知，5樓羽球場因地震導致場地受損，目前暫停開放，如有預約後續將另行公告相關辦法。（編輯：方沛清）1110918

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