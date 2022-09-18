日本網友關心台東強震 「台灣大丈夫」登推特熱搜

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台灣從17日晚間起連續強震不斷，日台交流協會在臉書貼文指出，日本網友紛紛關心台灣。圖為花蓮高寮大橋因地震變形。中央社記者盧太城攝 111年9月18日

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）台灣從昨天晚間起連續強震不斷，日台交流協會在臉書貼文指出，日本網友紛紛關心台灣，希望海島厝邊平安，並強調「願台灣沒事，我們是隨時都在一起的」。

在日本的社交軟體推特（Twitter）上，「地震規模7.2」、「台灣大丈夫」（台灣還好嗎？）等關鍵字也登上熱搜趨勢排行榜。

日台交流協會在臉書貼出截圖指出，許多日本網友紛紛留言關心台灣，有日本網友留言說，日本受災時，伸出援手的就是台灣，「如果有任何需要，請不要客氣跟日本說，日本一定會回應的」，希望日本政府趕快去準備。

另有日本網友說，日本發生地震時，台灣總是跟日本站在一起，替日本著想，「無論台灣有沒有提出要求，日本應該要去支援台灣。」

一名日本網友留言指出，日本遭受地震時，「台灣總是在第一時間幫助日本，日本絕對不會忘記台灣的友誼」，看到台灣有建築物倒塌，雖然目前日本也正面臨颱風和水災，但只要台灣需要，日本應該立刻派救援隊去協助台灣。

也有日本網友說，日本面臨前所未有悲劇時，第一時間為日本做出行動的就是台灣，「現在換日本為台灣伸出援手的時刻了，無論是捐款或提供物資，我都會積極去做的。」（編輯：蘇志宗）1110918