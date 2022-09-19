國家級警報18日示警南部地震卻無感 氣象局：2起同時發生導致誤判

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18日晚間8時44分南部民眾收到國家級警報示警地震發生，但卻幾乎無感。氣象局解釋，有2起地震幾乎同時發生，因此讓系統誤判。（中央社）

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台東強震餘震不斷，昨晚8時44分南部民眾收到國家級警報示警地震發生，但地震報告卻是震央在台東，南部幾乎無感。氣象局今天解釋，有2起地震幾乎同時發生，因此讓系統誤判。

台東昨天下午發生芮氏規模6.8地震後，餘震不斷，晚間8時44分南部地區民眾收到國家級警報，示警有地震發生，結果晚間8時44分僅發生在台東的規模4.2地震。

對此，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌今天向媒體說明，這是系統誤報，原因在於幾乎同時間相差不到1秒的時間，台南及台東都有發生地震，資訊系統將2起地震判斷為同一起，因此產生誤報。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

陳國昌說，系統判定震央在台南，台東的震度也達3到4級，因此認定南部地區的震度會非常大而發出國家級警報，但後續發現其實是2起地震，其中台南的地震震度並沒有達到發布標準，地震報告上只能看到台東那起地震。

另外，國家災害防救科技中心昨天也誤發警報，陳國昌解釋，是同一起誤報資料，但因為國家級警報要在10秒內趕快發送給民眾，所以才會導致有一系列的誤報。（編輯：陳清芳）1110919