台東強震417校損失6301萬元 高雄災損校數最多

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）昨天台東強震，全台有感。教育部校安中心今天下午更新校園災損統計，全台各級學校累計417校災損，初估損失已達新台幣6301萬元，日前以高雄共93校災損，損失校數最多。

據教育部統計，截至今天下午3時，各受災學校計417校，包含高雄市93校最多，花蓮縣46校次之，台東縣43校第三多，其餘新北市36校、台北市27校及台南市24校，上述縣市在這次地震中受損的校數都超過20校，隨著後續災後復原陳報，災損數量還可能再攀升。

這次地震受損校數都少於20校的縣市，分別為屏東縣19校、台中市及嘉義縣各18校、苗栗縣17校、桃園市15校、新竹縣14校、雲林縣13校、南投縣12校；少於10校的縣市則有彰化縣9校、宜蘭縣6校、新竹市5校、基隆市及澎湖縣各1校

「0918地震各級學校災損統計報告」顯示，初估災損金額計6301萬餘元，若以縣市損失金額區分，仍然是台東縣最高，損失金額已超過1000萬，單一個縣市就達到約1400萬元；再者是同樣損失超過千萬的高雄市，約1054萬元次之；屏東縣在最新的資料中損失金額算升至第三，約災損737萬元。

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據教育部提供最新資料，以學校區分，全台各級學校災損前三名再次出現變動，目前損失最多的學校依然是台東縣國立關山工商，損失金額沒有異動，仍是災損795萬元，主要是因這次地震造成電腦設備損壞、建築物牆面龜裂、天花板損壞等。

但損失金額第二多的學校改為宜蘭縣國立宜蘭高中，災損630萬元，因為這次地震導致活動中心天花板掉落、遮陽板破裂，甚至連籃球場都出現地面龜裂狀況；災損金額第三高的學校則為嘉義縣南興國小，損失約336萬元，部分教室及辦公室建築物梁柱、牆壁出現裂痕，西邊圍牆龜裂。（編輯：陳清芳）1110919