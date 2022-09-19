八德運動中心天花板塌落 桃市府：結構安全沒問題

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）八德國民運動中心綜合球場天花板輕鋼架因地震塌落造成一人受傷，遭桃園市議會國民黨團質疑工程品質有瑕疵，市府表示，昨晚會同建築師公會勘查，運動中心結構安全沒有問題。

桃園市議會中國國民黨團今天下午召開記者會，批評八德國民運動中心才剛啟用就出事，質疑工程品質有瑕疵，嚴重傷害桃園市整體形象，更質疑市府打太極拳把事情弄得很複雜，且把問題導向救國團，要求市府針對全市公共建築物全面總體檢，保障市民安全。

桃園市政府新聞處下午發布新聞稿表示，桃園市長鄭文燦在市議會接受總質詢時指出，市府會負起全部責任並深深致歉，昨天第一時間就到場了解狀況，要求各單位客觀查明原因，同時指示慰問使用球場的民眾。

鄭文燦說，八德國民運動中心去年10月開始營運迄今近一年，最近因羽球場使用率高，所以營運單位救國團設置新的燈光工程減少眩光，燈光工程在地震發生前一天才完工，市府對事故原因不預設立場，網路上各種猜測不代表市府，市府立場是一切以鑑定為準，依鑑定結果要求負責廠商擔起責任。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，八德國民運動中心的興建經費與其他運動中心相比，在正常範圍，雖採取設計與施工統包方式，一樣有專案管理監造單位，可確保工程品質。

詹賀舜指出，八德國民運動中心屬於「北景雲計畫」七個設施之一，北景雲計畫統包工程費用為新台幣12億1825萬元，其中八德國民運動中心樓地板面積約為1萬3491平方公尺，工程經費約為4億8973萬元。

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詹賀舜表示，至於其它設施部分，地下停車場工程經費約為4億3413萬元，另加公托、日照、市民活動中心、圖書館、大湳消防分隊等約為2億9438元。

詹賀舜說，市府工務局、體育局等單位昨晚已會同建築師公會進行現場勘查，八德國民運動中心結構安全沒有問題。今天則會同土木、結構技師及建築師公會進行鑑定，確認輕鋼架及隔音板掉落原因，客觀釐清責任歸屬，再行進行修復，確定安全無虞後才能恢復使用。（編輯：李錫璋）1110919