桃園八德運動中心天花板塌民眾受傷 鄭文燦致歉

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桃園市八德國民運動中心受強震影響，羽球場天花板輕鋼架塌落1人受傷，桃園市長鄭文燦（前）19日受訪表示，地震造成八德國民運動中心天花板與隔音板掉落，也造成民眾擦傷、受驚嚇，他代表市政府深深地致歉。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月19日

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市八德國民運動中心受強震影響，羽球場天花板輕鋼架塌落1人受傷，桃園市長鄭文燦今天說，地震造成天花板與隔音板掉落，也造成民眾擦傷受驚嚇，他代表市政府深深致歉。

鄭文燦上午前往大溪區訪視百歲人瑞，在訪視後接受媒體聯訪表示，八德國民運動中心去年10月完工啟用，今年以來由營運單位使用。因為羽球場使用率較高，營運單位於9月剛剛完成加裝燈光工程以避免眩光。

鄭文燦指出，地震造成天花板與隔音板掉落，也造成民眾擦傷、受驚嚇，他代表市政府深深的致歉。

鄭文燦說，昨天第一時間也到現場，並請工務局與體育局會同專業技師，針對天花板與燈光工程進行結構鑑定，了解為何地震搖晃會造成掉落，查明原因後修復工程才能進行，確定安全無虞後5樓的球館才能開放，至於其他樓層則沒有損害。

鄭文燦表示，市府會盡最快速度完成鑑定與修復。他也特別請體育局會同營運單位救國團，向受輕傷及其他受驚嚇民眾進行慰問。

對於記者詢問，國民黨指出，民進黨側翼事件都推給救國團，鄭文燦指出，他第一時間就表示，市府需要守護市民的健康與安全，因此市府當然會負責任，不需要在這個問題上打轉，最重要就是要找出原因、盡快修復。

鄭文燦說，至於天花板工程部分，其他運動中心的設計也是ㄧ樣，而天花板工程及最新完成的燈光工程，市府會很快的找出原因，昨天新工處與建築師已做了第1次現勘，今天也還會繼續，並把各種結構資料找出來做深度討論，市府會抱著非常客觀的態度釐清問題。（編輯：方沛清）1110919