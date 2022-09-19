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台東強震 全台148校災損估逾2267萬元

2022/9/19 11:03
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（中央社記者陳婕翎台北19日電）台東自17日晚間起至今天接連地震，全台有感。教育部校安中心上午發布最新公布統計，全台各級學校累計148校出現災損，初估超過新台幣2267萬元，台東縣損失939萬元金額最高。

教育部統計，截至今天上午10時，各受災學校計148校，包括高雄市45校最高、花蓮縣37校次之、台東縣21校第三，其餘為屏東縣10校、台南市6校，新北市、台中市、嘉義縣各4校，台北市3校，宜蘭縣、新竹縣、桃園市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各2校，及新竹市、彰化縣各1校。

「0918地震各級學校災損統計報告」顯示，初估災損金額計2267萬餘元，若以縣市損失金額區分，則是台東縣約939萬元最高、高雄市約557萬元次之，花蓮縣約554萬元位居第三。

根據教育部提供的最新資料，以學校區分，全台各級學校災損前三名重新洗牌，以台東縣國立關山工商損失795萬元，成為目前損失最多的學校，因這次地震造成電腦設備損壞、建築物牆面龜裂、天花板損壞等。

再者是高雄市國立鳳山商工，因為地震造成體育館三樓內部南北牆面損壞，損失300萬元，成為災損金額第二多的學校；花蓮縣吳江國小損失232萬元排名第三，主要是地板嚴重龜裂，電梯、走廊柱、伸縮縫毀損，及水塔損毀。

教育部表示，上述為粗估金額，在災後復原時，學校可再依確切評估金額填報教育部校安系統，由各教育主管機關掌握確認，修正後彙整正確災損金額陳報行政院。（編輯：管中維）1110919

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