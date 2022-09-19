台東強震玉里樓塌 徐榛蔚：19日完成拆除、道路重鋪

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花蓮玉里一家7-11便利超商的樓房18日被地震震倒。下圖為倒塌前的Google街景圖。（上圖為玉里警提供，下圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）

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（中央社記者張祈、曾以寧花蓮縣19日電）花蓮縣長徐榛蔚今天勘查玉里倒塌樓房拆除作業進度表示，今天一定會完成拆除，附近道路重鋪柏油，並喊話中央，盡快協助高寮、崙天等斷橋拆除重建工作。

根據中央氣象局資訊，昨天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，最大震度台東6強、花蓮6弱，且餘震不斷，造成花蓮玉里一家7-11便利超商的樓房倒塌，警消救出4人送醫，並立即展開倒塌樓房拆除作業。

徐榛蔚今天上午前往現地勘查，接受媒體聯訪表示，倒塌樓房是3層樓半高的建築，因2樓與3樓連在一起塌陷，已經取得屋主同意，現正拆除，今天一定會完成拆除作業，附近道路也會重新鋪上柏油，讓民眾恢復正常生活；至於樓房是否有違建或危老情況，須再釐清。

徐榛蔚說，救災作業在受困民眾全部救出、送往附近醫院後，已經告一段落，現正展開重建工作；但是高寮、崙天大橋斷裂，長富大橋也相當危險，這些都是民眾平日主要通行道路，很希望行政院工程會、交通部等單位能盡快到場協助拆除重建，「這速度一定要快，否則民眾行的安全和產業，真的會陷入困境」。

至於六十石山與赤科山民眾受困情形，徐榛蔚指出，現在由鄉公所、公路總局重機具進入，不斷往前推進，持續排除路面障礙物。六十石山和赤科山昨天都停水停電，旅客無法下山，非常感謝當地民宿和民宅都釋出空間，讓遊客安心住一晚，共同攜手度過最艱難的一夜。（編輯：陳仁華）1110919