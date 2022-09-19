台東強震釀災 9處道路搶修中尚可通行

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（中央社記者余曉涵台北19日電）昨天台東發生芮氏規模6.8地震，部分省道路段出現災情，根據公路總局最新統計，受災的仍有9處路段正在搶修，但都尚可通行或改為單線雙向通行。

昨天下午台東發生芮氏規模6.8地震釀災，不少省道公路出現零星災情，交通部公路總局今天發布新聞稿表示，截至上午9時，預警性封閉路段1處為高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），預計19日下午5時恢復常態管制。

道路災情還有9處路段，包含花蓮縣玉里鎮台9線275K（玉興橋），目前施工中，I型樑4支掉落，未開放通行施工區域內，不影響通行。

花蓮縣玉里鎮台9線278.7K~279.3K（玉里大橋），橋面龜裂已於昨天搶通完成，目前可單線雙向通行；花蓮縣玉里鎮台9線282K+191~282K+311（安通橋），伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行。

花蓮縣玉里鎮台9線288K+162~288K+252（阿眉溪橋北上），伸縮縫、引道隆起，尚可通行；花蓮縣玉里鎮台9線288K+162~288K+282（阿眉溪橋南下），伸縮縫、引道隆起，尚可通行。

花蓮縣玉里鎮台9線288.5K（竹田路段），路面隆起，可單線雙向通行；花蓮縣玉里鎮台9線295K+534~295K+624（螺仔溪橋），伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行；花蓮縣玉里鎮台9線296K+318~296K+348（石牌橋），伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行。

台東縣長濱鄉台30線26K+100~35K+433（玉長公路東洞口），路基產生裂縫下陷，目前可單線雙向通行，預計今天中午12時恢復雙線通行。

公路總局表示，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及特別注意公路總局道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況，預為規劃行程因應。（編輯：陳仁華）1110919