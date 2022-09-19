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花蓮赤科山、六十石山近百遊客受困 大型機具清坍

2022/9/19 08:06（9/19 09:30 更新）
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台東18日強震，花蓮玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山2處金針花景區主要聯外道路因落石受阻，赤科山受困民眾19日搭乘業者組成的車隊改道下山。（李光濱提供）中央社記者張祈傳真 111年9月19日
台東18日強震，花蓮玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山2處金針花景區主要聯外道路因落石受阻，赤科山受困民眾19日搭乘業者組成的車隊改道下山。（李光濱提供）中央社記者張祈傳真 111年9月19日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮赤科山、六十石山產業道路多處落石坍方，近百賞花遊客半路遇地震，進退不得受困，警消與居民等協助下被安置到山區民宿、農家；大型機具也協助清坍加速搶通中。

18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8強震。花蓮地區多處道路受損，其中花蓮縣赤科山與六十石山聯外道路坍方嚴重致民眾受困山區，除花蓮縣消防局特搜大隊、玉里警分局及山區熱心義消、居民協助民眾脫困，交通部公路總局也調派大型機具全力協助救災。

公路總局表示，共動員4部挖土機、3部卡車前往六十石山支援花蓮縣政府清坍搶修，另動員挖土機4部、卡車4部協助赤科山辦理清坍搶修，並已協助包含一名孕婦及兩名腳受傷共17名民眾先行脫困，由救護車配合接送就醫。

公路總局將持續動員人力、機具積極協助花蓮縣政府加速搶通，並協助民眾盡快脫困。

協助搶救的義消表示，到凌晨2時許搶救仍在進行，在特搜人員協助開路下，民眾拉繩爬碎石陡坡繞過崩塌處，當下清點人數共88人，有2人要下山，86人留宿赤科山。（編輯：陳仁華）1110919

蘇花改工程處支援機具 搶修六十石山坍方道路

（中央社記者張祈、李先鳳花蓮縣19日電）918台東強震，花蓮六十石山道路多處落石坍方，400多名遊客受困山區，富里鄉公所昨天搶修時有人員遭土石沖落送醫，蘇花改工程處今天支援人力及機具持續搶通。

富里鄉長陳榮聰今天上午說明搶修狀況，昨天接獲通報後，立即由清潔隊人員上山搶修，因餘震造成土石崩落，32歲陳姓清潔員閃避不及遭波及，腿部開放性骨折，送醫後生命跡象穩定，搶修工作今天重啟。

陳榮聰指出，公路總局蘇花改工程處支援機具及人力，上、下山2條道路同時進行，上山道路全長約6公里，上午從3.5公里處開始清理，目標今天搶通上山道路，將受困遊客引導下山。

陳榮聰說，已有公所人員、消防人員步行上山，救援受困途中遊客及安置山區民眾，目前山區安置遊客約400多人，由當地民宿業者提供住宿及餐食，費用將由花蓮縣府支應，評估山區物資可支應到今天。

另外，玉里鎮赤科山也因道路坍方，約94名遊客受困，赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，主要聯外道路仍未搶通，有領隊安排車輛改道接駁民眾下山。（編輯：郭諭儒）1110919

花蓮赤科山、六十石山產業道路多處落石、坍方，近百名賞花遊客在半路遇到地震，進退不得而受困，在警消與居民等協助下被安置前往山區的民宿、農家。（公路總局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月19日
花蓮赤科山、六十石山產業道路多處落石、坍方，近百名賞花遊客在半路遇到地震，進退不得而受困，在警消與居民等協助下被安置前往山區的民宿、農家。（公路總局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月19日
（中央社製圖）
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