花蓮災後應變會議 徐榛蔚：將損害減至最低

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮縣政府晚間在玉里鎮消防分隊召開災後應變會議，縣長徐榛蔚要求在各地災損、交通及相關建設彙整通報，民眾撤離收容等措施確實做好準備，務必讓震災損害程度減至最低。

縣府建設處於會議中回報，萬麗橋橋墩受損，經評估後無影響通車，但仍請橋梁相關廠商評估橋體結構有無安全。

各級學校中，春日國小中廊倒塌災情較為嚴重之外，富里鄉、玉里鎮、卓溪鄉內國中、小的輕鋼架、磁磚掉落，災情較輕微，卓清國小對外道路中斷。

民政處提出殯葬業者已完成聯繫，隨時可提供資源，部分大型公廟表達願意提供物資協助需要的鄉親。

花蓮縣衛生局報告，花蓮縣因地震共計有累積傷患53名，其中33名已出院、19人留院觀察、1名死亡。

玉里及瑞穗鄉農會有部份的倉庫、碾米廠、辦公室、集貨場設備傾倒或停電中；玉里鎮、富里鄉部份養鴨場、養雞場及養豬場設備損壞；六十石山、赤科山有旅客受困、道路土石崩落尚在處理中，玉里南安遊客中心30名受困遊客，目前已脫困返回住地。

六十石山有線電話不通，行動電話可以通，電話部份因道路中斷暫時無法搶修。自來水管道有因地震正在搶修中，水壓降壓已影響9567戶。

台電表示，瑞穗鄉市場一路用電影響10餘戶、赤科山486戶、六十石山124戶、玉里鎮45戶，承攬商正在進駐搶修。

台鐵說明，因應地震，鐵路封閉，已自台東縣緊急調撥6台遊覽車分別接駁玉里到台東之旅客，及東里車站、富里車站旅客。

縣長徐榛蔚表示，花蓮南區橋梁已封鎖，評估後續修復；南區的文健站、福氣站等據點，由原住民行政處公告暫停開放，並協請照服員先行前往評估整理；對於家中因地震有毀損者，可撤離至避難所包括原鄉商旅提供10間房、瑞穗鄉瑞雄旅館提供10間房、瓦拉米客棧15間房及玉里中正堂可提供100人收容。

立委傅崐萁指出，協請縣政府建設處將所有受損橋梁彙整，也請中央駐在地相關機關，將災損彙整通報，日後將提報行政院及相關部會，評估是否進行補強或拆除重建，也盼中央地方攜手，全力協助地方災後復原，另外也盡快與鐵路局了解鐵路修復的期程，讓民眾都能知悉。

會議之後，徐榛蔚等人前往玉里慈濟醫院及玉里榮民總醫院慰問因地震而受傷的民眾，並允諾將提供最完整的醫療資源及協助，讓傷者安心休養。（編輯：屈享平）1110918