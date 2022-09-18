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花蓮六十石山遊客受困 業者免費供餐及住宿安置

2022/9/18 21:30（9/18 22:10 更新）
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台東池上強震，花蓮富里鄉六十石山聯外道路因落石封閉，上百名遊客受困山區，當地業者免費提供餐食及住宿安置遊客。（張素華提供）中央社記者張祈傳真 111年9月18日
台東池上強震，花蓮富里鄉六十石山聯外道路因落石封閉，上百名遊客受困山區，當地業者免費提供餐食及住宿安置遊客。（張素華提供）中央社記者張祈傳真 111年9月18日
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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）台東池上強震，花蓮富里鄉六十石山、花蓮玉里鎮赤科山聯外道路因落石封閉，上百名遊客受困山區，當地旅宿業者免費供餐食及住宿就地安置。

因正值金針花季又是週末假日，花蓮兩大金針花山今天有不少遊客山上賞花，卻遇地震受困山區。

富里鄉農會總幹事張素華晚間告訴中央社記者，下午2時多發生地震後，山區聯外道都因落石坍方，交通受阻，一度斷訊，直到下午才聯繫上山區業者及協助交通疏導的管制人員。

張素華指出，據山區工作人員統計，受困遊客約上百人全數平安，目前山區斷水、斷電，業者主動提供食物，也安排住宿地區，有遊客不敢住屋內，選擇睡在車上或搭帳篷露營。

台東池上18日下午發生強震，花蓮富里鄉六十石山聯外道路因落石坍方，交通受阻，上百名遊客受困山區，當地業者免費供餐食及住宿就地安置。（張素華提供）中央社記者張祈傳真 111年9月18日
台東池上18日下午發生強震，花蓮富里鄉六十石山聯外道路因落石坍方，交通受阻，上百名遊客受困山區，當地業者免費供餐食及住宿就地安置。（張素華提供）中央社記者張祈傳真 111年9月18日

張素華說，目前山區食材可供給受困遊客約一至兩餐，若下山道路未能搶通，可能要以空投食物方式補給。

張素華說，有接獲民眾通報，疑有遊客往阿眉溪下山方向遇到落石受困路邊，經警義消徒步上山，晚間8時許尋獲受困9人，包含老人及小孩，將下山由農會協助安置。

赤科山產業道路也因地震造成多處坍方，雙向道路阻斷，玉里鎮公所指出，有10多台車輛在下山時受困，60多名遊客就近安置在附近民宿。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱告訴中央社記者，有部分遊客冒險經其他產業道路下山，山區電話訊號中斷，只能憑微弱訊號報平安，且山區停電，不確定糧食能維持多久。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka來自花蓮玉里鎮，她透過臉書指出，即日起停止競選活動，透過臉書分享即時災情狀況。（編輯：黃世雅）1110918

台東池上18日發生強震，花蓮富里鄉六十石山聯外道路因坍方受阻，上百名遊客受困山區。（Kolas Yotaka競選團隊提供）中央社記者張祈傳真 111年9月18日
台東池上18日發生強震，花蓮富里鄉六十石山聯外道路因坍方受阻，上百名遊客受困山區。（Kolas Yotaka競選團隊提供）中央社記者張祈傳真 111年9月18日
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