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視導災防中心未與花東縣長連線 蔡總統致歉
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視導災防中心未與花東縣長連線 蔡總統致歉

2022/9/19 10:24（9/19 10:42 更新）
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台東18日下午發生規模6.8地震，總統蔡英文（後中）晚間到「0918震災中央災害應變中心」視察，行政院長蘇貞昌（後左2）、內政部長徐國勇（後右2）陪同。（總統府提供）
台東18日下午發生規模6.8地震，總統蔡英文（後中）晚間到「0918震災中央災害應變中心」視察，行政院長蘇貞昌（後左2）、內政部長徐國勇（後右2）陪同。（總統府提供）
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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文今天說，昨天晚間她到中央災害應變中心視導，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會。對此，她要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。

蔡總統上午接見「世界警察消防運動會」代表團時發表談話，她說，昨天和前天台東、花蓮地區發生地震，各地陸續傳出災情，全體警消人員都在第一時間全力投入救災工作。

蔡總統說，昨天晚間，她到中央災害應變中心視導，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會。對此，她要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。

蔡總統指出，後續還有很多工作要進行，中央地方一起努力，讓各項運作盡早恢復正常。行政院長蘇貞昌今天也帶著行政團隊赴災區慰問，並到災區現場了解搜救的進度。

她說，感謝所有警消和搜救人員，在第一時間就趕赴現場救援，並回報現場狀況，讓民眾有所掌握。每當有天災事變發生，最辛苦的就是第一線的警消人員。她要代表全體人民，向大家致上最深的感謝，大家真的辛苦了。

蔡總統說，在接下來的搜救和搶修工作中，也希望相關搜救人員及工程人員，請務必要注意安全。（編輯：張良知）1110919

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