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花蓮六十石山逾20個小時搶通 400民眾排隊下山

2022/9/19 13:02（9/19 13:51 更新）
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0918台東強震，導致花蓮六十石山聯外道路嚴重坍方，歷經逾20個小時終於搶通，19日中午人車可通行，陸續排隊下山。（富里鄉公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月19日
0918台東強震，導致花蓮六十石山聯外道路嚴重坍方，歷經逾20個小時終於搶通，19日中午人車可通行，陸續排隊下山。（富里鄉公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月19日
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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣19日電）台東18日強震，花蓮六十石山道路多處落石坍方，400名民眾受困山區，富里鄉公所及蘇花改工程處接力，歷經逾20個小時搶通道路，今天中午民眾陸續排隊下山。

18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8強震，造成花蓮富里六十石山聯外道路嚴重坍方，正值金針花季又是週末假日，約400名民眾上山賞花，卻遇地震受困山區，當地熱心業者提供免費餐食及住宿，旅客安然度過一夜。

為讓山上民眾能順利下山，富里鄉公所與蘇花改工程處接力，藉由大型機具協助清挖坍方處的土石，但因地震造成路面有高低落差，怪手用土石盡可能填滿縫隙，讓車輛能通行，終於歷經逾20個小時後順利搶通。

富里鄉公所秘書許仰鍇告訴中央社記者，11時45分搶通，引導山區約400名民眾、車輛約100多台，陸續下山。

另外，玉里鎮赤科山也因主要聯外道路坍方，約94名遊客受困一夜，今天有業者引導改道下山；花蓮縣府指出，赤科山主要聯外道路7公里處坍方面積較大，目前仍在搶通中。（編輯：陳仁華）1110919

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台東地震賣場物品掉滿地 花蓮富里老屋牆面倒塌[影]
花蓮六十石山聯外道路18日因地震坍方，為讓山上民眾能順利下山，由大型機具協助清挖坍方處的土石，讓人車可以通行。（富里鄉公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月19日
花蓮六十石山聯外道路18日因地震坍方，為讓山上民眾能順利下山，由大型機具協助清挖坍方處的土石，讓人車可以通行。（富里鄉公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月19日
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