台東強震 嘉縣3國小牆壁、梁柱龜裂進行安全鑑定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台東18日下午發生芮氏規模6.8地震，嘉義縣有國小出牆柱龜裂情形，教育處19日安排技師到校現勘了解損害情形，確認結構無虞後，才能繼續使用。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）台東昨天下午發生規模6.8地震。嘉義縣目前有3所國小出現牆壁、梁柱龜裂和司令台毀損情形，教育處今天委請技師進行安全結構鑑定，並依鑑定結果及建議進行後續修復。

嘉義縣政府教育處發布新聞稿指出，17日、18日第一時間請各校彙整校舍受損情形，初步災損包括龍港國小幼兒園活動室北面柱子有裂縫，旁邊樓梯橫梁龜裂；重寮國小圖書室走廊柱、電腦教室牆柱及3年級1間教室牆柱有龜裂情形；柴林國小司令台也有輕微毀損。

教育處表示，通報災損的學校，初步研判目前尚無大規模結構性崩塌損壞情事，若有安全疑慮，校方將安置學童至其他教室上課，今天並安排技師到校現勘了解損害情形，確認結構無虞後，才能繼續使用。

由於地震發生在假日非上課時段且有多次餘震，為詳實調查是否有疏漏，已請各校今天再重新檢視校園環境現況並通報檢視結果。

至於柴林國小司令台疑似損毀，因非屬師生上課必要的建物結構體，已請校方先暫停使用，由技師現勘後提出修復建議。（編輯：陳仁華）1110919