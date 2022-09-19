台東強震花蓮赤科山近百遊客受困 全數接駁撤離

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台東18日下午發生規模6.8地震，花蓮縣玉里鎮赤科山金針花景區近百名遊客受困山區，19日由業者及公所改道接駁，遊客全脫困下山。（李光濱提供）中央社記者張祈傳真 111年9月19日

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（中央社記者李先鳳、張祈花蓮縣19日電）台東昨天下午發生規模6.8地震，花蓮縣玉里鎮赤科山金針花景區近百名遊客受困山區1夜，今天由業者及公所改道接駁，遊客全脫困下山；但主要聯外道路坍方嚴重，搶通時間待評估。

玉里鎮赤科山因崩塌，導致主要聯外道路中斷，另一條下山道路不佳，有約90多名遊客因而受困，由山區民宿業者提供食物、住宿，安置受困遊客。今天白天經確認另一條道路可通行後，陸續有業者、搜救人員上山接駁受困遊客下山。

花蓮縣政府指出，今天中午赤科山受困遊客已全數接駁下山，赤科山主要聯外道路6.7公里至8.5公里處路基缺口、10公里處局部坍方等狀況，由公路總局進駐協助搶修，目前已搶通至6.7公里處，但搶通時間仍待勘查評估。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱告訴中央社記者，金針花季只有短短3個月，往年最怕遇到颱風，把花吹落、路面因雨勢而坍方等，1年心血全泡湯，沒想到今年躲過颱風，卻遇到當地最嚴重的地震災情。

李光濱說，現在金針花開花率還有7成，正是適合上山賞花的時間，原本還期待可以撐到雙十連假，現在只能無奈提早結束花季，業者間互相安慰，人平安就好。

他表示，替代道路車道小，無法會車，且路況較差，比主要聯外道路要多1倍的通行時間，若不熟路況還可能迷路，不希望遊客冒險上山；受困遊客全數送下山後，還有10多輛車輛滯留在景區或道路邊，只能等路搶通後再來領車。

李光濱說，今天下午已經恢復供電，山區還有約200多名旅宿業者、農友們開始整理環境，搶收金針花，看能採多收是多少，他打算整理完環境後就下山休息，等道路搶通後再作打算。

台東昨天下午發生規模6.8地震，包括赤科山、富里鄉六十石山2座金針花景區有逾500名遊客受困山區1夜，六十石山今天中午搶通；赤科山則由業者改道接駁，遊客全數脫困下山。（編輯：戴光育）1110919