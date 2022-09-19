地震致幹管漏水 高雄晚間10時起近4萬戶停水

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高雄市自來水送水幹管因地震導致漏水，台水緊急停水搶修，茄萣、湖內全區及路竹部分地區19日晚間10時起停水6小時，影響3萬7892戶。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄市自來水送水幹管因地震導致漏水，台水緊急停水搶修，茄萣、湖內全區及路竹部分地區今晚10時起停水6小時，影響3萬7892戶；因施工需求，台1線349K+120南向僅保留外側車道通行。

台水公司第7區管理處今天新聞稿指出，湖內區中山路一段333號前自來水2000mm送水幹管因受地震影響排氣閥故障漏水，需緊急停水辦理止漏修復。

今天晚間10時起至明天凌晨4時停水配合施工，合計6小時；影響區域包含茄萣區全區、湖內區全區、路竹區後鄉里、竹南里、鴨寮里、三爺里部分區域（不含北嶺里），停水用戶共3萬7892戶。

台水指出，搶修施工地點位於台1線349K+120南下車道，搶修期間因施工需求占用內側2車道，保留外側車道通行，預估尖峰時段可能會造成交通壅塞，預計明天下午5時前恢復正常通行。

台水提醒，應提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。（編輯：謝雅竹）1110919