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台東強震 富里、玉里、關山稻米冷藏桶歪倒塌

2022/9/19 13:22
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（中央社記者楊淑閔台北19日電）近日花東地震，農委會今天表示，金針花季及其產銷、橘子山柑橘栽種的影響都不大，較受影響的是花蓮縣富里鄉、玉里鎮、台東縣關山鎮一帶的稻米冷藏桶歪掉或倒塌，正在盤點中。

行政院農業委員會農糧署告訴中央社記者，根據農糧署東區分署掌握的資訊，富里鄉、玉里鎮、關山鎮一帶，包含農會、民間業者的稻米冷藏桶出現歪掉或倒塌災情，數量還在盤點中，將設法移至附近其他可儲放地點保存，好讓後續碾米等加工作業進行。

農糧署東區分署分署長徐煇妃說，這算是天災造成的，相關協助、救助方式，還要研議，目前先盤點受損數量、安置優先。

另外，台東縣成功鎮橘子山18日坍方，農糧署表示，當地栽種的柑橘類樹根很深，大體上沒有影響。

至於花蓮縣金針花海及作物產銷作業是否受到道路封鎖影響，農委會花蓮區農業改良場場長杜麗華說，金針花季從7月起到8月為主，7月天氣熱、花況受影響，8月下雨生長情況恢復正常，現在已接近尾聲，採收金針也已完成，都放置在農戶家中，不影響後續加工進行，道路近日正在搶修，對產銷影響不大。（編輯：管中維）1110919

杜麗華
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