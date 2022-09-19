台鐵花東線停駛修復時間未定 類火車整點發車

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受台東6.8地震影響，台鐵軌道受創，台鐵18日晚間深夜宣布啟動「類火車」接駁花蓮到台東站，採整點發車。圖為花蓮東里站420次柴聯自強號因掉落水泥塊擦撞出軌。中央社記者盧太城攝 111年9月18日

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（中央社記者余曉涵台北19日電）受到昨天芮氏規模6.8地震影響，台鐵軌道受創，部分毀損項目的修復時間未定，台鐵昨天晚間深夜宣布啟動「類火車」接駁花蓮到台東站，採整點發車。

昨天下午台東發生芮氏規模6.8地震釀災，尤其台鐵受創嚴重，不少軌道嚴重扭曲變形，還有電線桿斷損、橋墩止震塊破損等狀況，導致花蓮到台東段停駛。

台鐵局昨天深夜宣布，花蓮到台東路線恢復之前，比照5月1日的類火車模式，啟動花蓮至台東間公路接駁，採整點發車（需在玉里站換乘），接駁時間上午6時到晚間8時，中間停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野等站。

台鐵局也公布搶修時序表，大部分扭曲變形的軌道預計明天修復，電力維修車出軌以及軌道嚴重變形將近1公里的部分則預計25日才會修復。

除此之外，還有4項災損無法預估修復時間表，包含東里站的420次6節車廂傾斜，預計今天運安會會介入調查，30日完成車廂脫離。

而東里站北橋樑位移，電桿損壞，軌道扭曲變形，新秀姑巒橋軌道仰起50公分、客城2號橋電線桿斷損，約40支電線桿嚴重毀損、萬里溪第11號橋墩止震塊破損，都 須在今天由技師會勘後擬定修復計畫。

台鐵局說，因受地震災害影響，退、換票及改乘相關訊息為對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次。持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次。

持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。即時起台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。（編輯：郭諭儒）1110919