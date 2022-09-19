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台鐵花東段採類火車接駁 不少民眾排隊等候搭車

2022/9/19 10:39
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（中央社記者張祈、蔡孟妤花蓮19日電）台東強震造成台鐵軌道受創，台鐵昨天深夜宣布啟動「類火車」接駁花蓮到台東站，今天一早有不少民眾排隊等候搭車，但部分民眾認為轉乘要花較多交通時間，退票取消行程。

台東昨天下午發生芮氏規模6.8地震釀災，尤其台鐵受創嚴重，不少軌道嚴重扭曲變形，還有電線桿斷損、橋墩止震塊破損等狀況，導致花蓮到台東段停駛。

台鐵局昨天深夜宣布，在路線恢復前，啟動類火車模式，花蓮至台東以公路客運接駁，採整點發車，但需在玉里站換乘。接駁時間上午6時到晚間8時，中間停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野等站。

花蓮玉里站今天一早就有不少民眾排隊等候搭車，瑞穗第一班上午7時7分開出的車有15名旅客上車，各站上午8時後旅客也逐漸增多。

有排隊民眾說，不管是否較耗時，只要能回家就好。但也有部分民眾到了現場看到轉乘班次後，認為客運接駁要耗費較久的交通時間，決定退票取消行程。（編輯：卞金峰）1110919

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