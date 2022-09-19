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台鐵花東軌道毀損多數已修復 橋梁仍須勘查檢測

2022/9/19 18:56（9/19 20:11 更新）
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台東18日發生芮氏規模6.8地震釀災，尤其台鐵花東線多處軌道彎曲變形，還有電線桿斷損、橋墩止震塊破損等狀況，部分毀損項目的修復時間未定。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 111年9月19日
台東18日發生芮氏規模6.8地震釀災，尤其台鐵花東線多處軌道彎曲變形，還有電線桿斷損、橋墩止震塊破損等狀況，部分毀損項目的修復時間未定。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 111年9月19日
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（中央社記者余曉涵台北19日電）受到昨天規模6.8台東強震影響，台鐵花東線多處毀損，台鐵今天晚間說，軌道彎曲變形部分已多處修復，但橋梁方面還需勘查檢測後，才能擬定搶修計畫。

台東昨天發生芮氏規模6.8地震釀出災情，尤其台鐵花東線多處軌道彎曲變形、橋梁受損，導致花蓮到台東路線不通，火車停駛。

台鐵今天晚間表示，截至今天下午4時，包含富源到瑞穗間、三民到玉里、富里到池上、瑞源到鹿野的軌道已經修復完成。玉里到東里間的軌道彎曲變形及電車線桿斷約40支，則要等軌道復舊後持續搶修。

東里站雨棚崩坍壓到站內的420次自強號，造成6節車廂傾斜，運安會已同意車廂復原，預估車廂復位要5天，雨棚拆除要2天。東里到東竹間軌道彎曲嚴重則要3到5天的搶修期。

台東18日發生芮氏規模6.8地震釀災，尤其台鐵受創嚴重，不少軌道嚴重扭曲變形。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 111年9月19日
台東18日發生芮氏規模6.8地震釀災，尤其台鐵受創嚴重，不少軌道嚴重扭曲變形。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 111年9月19日

另外，橋梁方面，台鐵說，萬里溪橋、客城2號橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，待勘察檢測後，再擬搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘察中。

由於花蓮到台東列車停駛，台鐵啟動類火車接駁，根據台鐵統計，截至9月19日下午4時止，共開出公路接駁車（類火車）115輛、接駁人數3405人。

台鐵說，每天花蓮及台東晚間8時以後（含北迴線438次、南迴線323次）至翌日上午6時前，考量公路接駁駕駛工時限制，不辦理公路接駁。

台鐵指出，受地震災害影響，退、換票及改乘相關訊息對號列車晚點超過120分鐘，可於1年內憑原票兌換同級同區間乘車1次；持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年內憑原票兌換同級同區間乘車1次。持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。

由於花蓮到台東間受地震影響路線中斷，已購買該區段車票至路線修復開通前，免收退票手續費。

台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘；台東站及以南各站往西部地區旅客，可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。（編輯：陳清芳）1110919

台東18日下午發生芮氏規模6.8地震，加上前震及後續餘震，造成花蓮縣東里火車站月台雨棚掉落。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 111年9月19日
台東18日下午發生芮氏規模6.8地震，加上前震及後續餘震，造成花蓮縣東里火車站月台雨棚掉落。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 111年9月19日
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