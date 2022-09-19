因應東台灣強震 央行：退票從寬處理

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）台東昨天發生強震，陸續傳出災損，中央銀行今天發布新聞稿表示，因應東台灣強震部分地區停止上班，台灣票據交換所有2點退票從寬處理措施。

9月17日及18日因東台灣強震，部分地區停止上班，無法交換票據，可能影響民間的資金調度，進而發生退票情況。

央行表示，為了顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，將依據台灣票據交換所訂定的「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，以2點作法從寬處理。

首先，支票存款戶於9月19日、9月20日所發生的存款不足退票，若分別在次一個營業日，經重提付訖、清償贖回，或提存備付、申請註記者，一律不列紀錄並免收手續費；不過支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，該退票將會再列入紀錄。

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第二，支票存款戶因這次強震遭受災害，導致影響票款清償能力者，得檢具證明文件，向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算6個月內所發生的存款不足退票，在此期間，暫不因退票達3張而通報為拒絕往來戶；此外，在上述6個月期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖的註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。

央行補充，如果9月19日以後仍受強震影響，導致部分地區停止上班，也將比照上述因應措施辦理。（編輯：潘羿菁）1110919