花東地震 31家銀行提供天然災害低利融資方案

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（中央社記者謝方娪台北19日電）因應花東地區地震災情，金管會協調銀行執行因應措施，有31家本國銀行祭出天然災害低利融資方案，針對個人、房屋貸款或企業受災貸款提供額度、借款期間或手續費減免等協助措施。

花東地區17、18日發生強震，造成部分地區人員傷亡及房舍倒塌災情，為協助受災居民進行災後重建，金管會今天彙整公布31家本國銀行提供的天然災害低利融資方案，包括個人、房屋貸款及企業受災貸款等。

公股行庫方面，土地銀行提供天然災區房屋重建整修貸款、農漁業災害貸款、中小企業災害復舊專案貸款、協助天然災區住宅修繕貸款等。

土銀說明，重建房屋貸款最高不得超過新台幣200萬元、整修房屋貸款最高不得超過50萬元，利率按土銀公告指標利率（月調）加碼，採機動計息。

合庫則提供農漁民及農漁企業天然災害重建復興貸款、個人天然災害受災戶重建復興貸款、企業天然災害重建復興貸款、中小企業天然災害重建復興貸款等。

合庫指出，個人天然災害受災戶重建復興貸款最長10年，企業天然災害重建復興貸款週轉金最長2年、資本支出最長7年。

民營銀行方面，以台新銀行為例，為協助受災戶進行家園重建，針對台新銀行房貸既有客戶提供房屋紓困融資貸款，額度最高50萬元、貸款期限最長7年、免收手續費、可不限制清償期間、最長可申請6期寬限期。

另針對台新銀行既有放款客戶，因天然或特定災害等重大不可抗力因素而導致無法履行契約時，台新銀行將依個案受理客戶申請本金緩繳、本息緩繳或展延還款期限等紓困方案，以降低受災戶還款壓力。

金管會指出，民眾若有融資需求，可向各銀行洽詢申辦事宜；針對此次地震，各目的事業主管機關或地方政府若有其他政策性融資措施，金管會將協助協調各銀行配合辦理。（編輯：林興盟）1110919