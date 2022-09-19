台東強震逾500校受災 初估損失金額破億

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）台東池上地震造成多所學校受損，教育部校安中心今天晚間發布最新統計，全台各級學校超過500校受災，初估損失累計破新台幣1.1億元，損失金額最高是苗栗縣多達1694萬元。

據教育部統計，截至今天晚間7時，各受災學校計532校，高雄市受損學校數是全台最多，共有115校傳出災損，新北市54校次之，花蓮縣49校位居第3多，其餘分別為台東縣46校、台南市44校、台北市31校、苗栗縣27校、台中市24校、嘉義縣23校、屏東縣22校。

這次地震受損校數少於20校的縣市，分別為桃園市及雲林縣各18校、南投縣16校、新竹縣14校、彰化縣12校；少於10校的縣市則有宜蘭縣及新竹市各7校、澎湖縣3校、基隆市2校，隨著後續災後復原陳報，災損數量還可能再攀升。

據「0918地震各級學校災損統計報告」顯示，初估災損金額已破億，共計超過1億1570萬元。若以縣市損失金額區分，排行前3名的縣市損失金額全部超過1000萬元，異動為苗栗縣約1694萬元最高，花蓮縣約1670萬元次之，屏東縣在最新的資料中損失金額仍是第3，但災損攀升至1567萬元。

據教育部提供最新資料，以學校區分，全台各級學校災損前3名再次出現變動，目前損失最多的學校是苗栗縣文山國小，損失金額多達1609萬元，主要是這次地震造成廚房柱體出現裂痕、部分圍牆龜裂及結構損毀。

損失金額第2多的學校改為花蓮縣國立玉里高中，災損金額達約981萬元，因為這次地震導致建築物磁磚破損、牆面龜裂、天花板損壞、圍牆部分坍塌；台東縣國立關山工商，損失金額無異動仍是795萬元，災損排名從第1降至第2，該校電腦設備損壞、建築物牆面龜裂、天花板損壞等。（編輯：謝雅竹）1110919