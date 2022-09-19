視察花蓮2座斷橋 蘇貞昌允諾協助重建

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）受台東強震影響，秀姑巒溪上2座橋梁崙天大橋、高寮大橋都斷裂，行政院長蘇貞昌今天到場視察災情，允諾協助重建；再到受創嚴重的春日國小關心，修復工程不能影響校園安全。

蘇貞昌關心橋梁影響民生，對於未來重建強梁寬度、細部規劃都一一詢問。對春日國小危樓，他說，什麼要拆什麼要補強要由專業技師認定，而補強機具進出不能影響校園安全及孩子上課受教權。

花蓮縣長徐榛蔚表示，918地震對於花蓮的道路橋梁、學校跟民宅，造成很大的影響，希望在花蓮縣玉里、卓溪、富里3個鄉鎮停班停課的期間，讓受到輕微災損的校舍，盡快整理好，讓孩子恢復上課。

徐榛蔚說，春日國小校舍受損較嚴重，校方有請結構技師進行評估，目前幼兒園使用的校舍影響較大，而倒塌的穿堂會盡快移除，將會用最嚴謹，最審慎的態度評估校舍的安全性，看是要進行修復或是重建。

至於斷橋，聯絡卓溪鄉與富里鄉的崙天大橋，民國71年6月竣工，橋齡40年，長度390公尺，花蓮縣政府建設處長鄧子榆說明，在110至111年檢測，定檢劣化樣態包含帽梁混凝土鋼筋外露銹蝕、混凝土剝落、主梁鋼筋外露銹蝕等狀況，重建經費估算新台幣6.8億元。

而玉里鎮高寮大橋在80年6月竣工，橋齡31年，橋梁長度879.1公尺，是省道台9線與縣道193線間重要的聯絡橋梁，今年3月23日地震曾造成橋梁欄杆及引道護欄、路面等損壞，當時建設處找來專業廠商進行檢測，大梁及墩柱等重要結構均未因地震而損壞，不料此次不堪強震而扭曲斷裂，預估重建經費15.1億元。（編輯：黃世雅）1110919

聯絡花蓮縣卓溪鄉與富里鄉的崙天大橋，橋齡40年，長度390公尺，受台東強震影響而斷裂。中央社記者李先鳳攝 111年9月19日