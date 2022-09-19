嘉義兩產業園區啟動開發 估創470億元產值

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）經濟部工業局今天表示，耗資共約新台幣104億元設置的中埔及水上產業園區，已同步啟動開發，兩園區可結合鄰近多個工業區，共可創造逾1.1個就業機會、470億元產值。

工業局今天發布新聞稿指出，為因應台商回台設廠用地需求，經濟部規劃設置產業園區，並選擇台糖公館農場、南靖農場，以開發中埔及水上產業園區。

工業局表示，中埔、水上兩園區分別在今年6月30日、7月4日核定設置，並在9月18日由行政院長蘇貞昌主持動土典禮，將可為嘉義縣增加88.52公頃的產業用地。

工業局指出，中埔與水上園區距離相近僅9公里，引進產業以嘉義縣大埔美精機園區及馬稠後產業園區的支援產業為主，兩園區同步啟動開發，結合鄰近既有民雄、頭橋、嘉太、朴子等工業區，可有效串連嘉義整體產業軸帶。

工業局說，中埔園區預計投入50億元，可創造約5426個就業機會、216億元年產值；水上園區預計投入54億元，可創造約6151個就業機會、254億元年產值。

工業局表示，中埔、水上兩園區的第1區土地，皆預計於今年12月31日前提供廠商出租建廠，園區內公共設施也將陸續開始施工，公共設施預計於2024年底全部完工。

此外，工業局指出，18日下午台東池上發生芮氏規模6.8強震發生後，工業局盤點、巡查轄管工業管線與工業區、工業港內公共設施及構造物，皆無影響園區運作的重大災損發生，工業局會持續巡查園區公設，確保園區安全、生產運作正常。（編輯：蘇志宗）1110919