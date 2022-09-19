台東強震蘇揆勘災寶華橋 饒慶鈴爭取4.5億元重建

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城、陳俊華台東縣19日電）行政院長蘇貞昌今天抵台東鹿野指示全力震災搶救。台東縣長饒慶鈴爭取改建寶華橋、鹿野鄉納骨塔，以及關山農會低溫冷藏儲米桶倒塌等急迫、需盡快重建費用共4.5億元。

蘇貞昌下午由祕書長李孟諺、內政部長徐國勇、工程會主委吳澤成，以及饒慶鈴、立委劉櫂豪等人陪同，傍晚抵鹿野鄉寶華橋現地勘災。蘇貞昌表示，代表總統蔡英文關心震後災情，也肯定地方政府團隊救災工作努力，中央與地方是一體的，對於縣府所提需求，中央會盡全力協助，其中，寶華大橋重建案就直接送工程會處理。

饒慶鈴感謝院長及總統關心，她說，希望中央提供協助並盡速核定因橋墩錯位而封橋的寶華大橋：新建經費達4億元，縣府已向水利署提出相關計畫，希望盡快核定；在此之前，縣府會在安全情況下打造便道供居民通行。

鹿野鄉納骨塔受損部分，穩固加強、復原重建經費約1000萬元，縣府與公所在取得家屬同意後盡快復原；關山鎮農會低溫冷藏庫存的儲米桶倒塌，重建經費約4000萬元，3項經費共4.5億元。

劉櫂豪表示，地震後中央各級單位全力啟動，各就各位協助救災，勞動部也立即提供花東2縣市天災臨時工作津貼措施，協助遭震災失業民眾重建家園，盼能幫助台東盡速度過地震難關，希望中央單位多給予協助，後續他也會督促相關單位盡力加速辦理。

台東縣政府建設處長許瑞貴簡報中表示，鹿野鄉寶華大橋全長682公尺，建於民國73年，橋齡已近40年，為預力混凝土I型梁橋，近年因材齡已久，加上橋下卑南溪河床抬高，通洪斷面已嚴重不足，每逢大雨即遭受沖刷，導致橋體結構強度及承載能力逐年降低，這次917大地震再度造成東西兩端斷裂。

鑑於寶華大橋已難經由修繕局部來改善，台東縣政府已於今年提報經濟部水利署申請4億元經費補助建造新橋梁，目前計畫正由水利署審議中。由於縣府打造縣197道路為景觀道路，建議將重建的寶華橋改為寬8公尺的橋梁。

有關蘇貞昌今天慰問及勘災行程有所調整，行政院發言人羅秉成表示，昨天深夜陸續有醫護人員前往災區醫院支援治療傷患，政院基於優先前往慰問傷患並慰勞兼程前往支援的醫護人員，以及勘災處所地理位置由北而南規劃順序考量，因此早上臨時調整行程，轉而先前往花蓮慈濟醫院。若因此造成縣市長、媒體和各方的不便，請大家包涵。（編輯：黃世雅）1110919